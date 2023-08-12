إمام مسجد الحسين: حب الله أفعال وليس أقوال.. وأهمها اتباع هدي النبي

قال الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين، إن الرسول الكريم ترك لنا سنة نبوية لا مثيل لها، والله سبحانه أمرنا بالاقتداء بالرسول الكريم وأن يكون مثلنا الأعلى في كل تفاصيل الحياة، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى دعانا لاتباع هدي النبي الكريم كي تكون حياتنا أفضل وقال «وإن تطيعوه تهتدوا».

عبدالسلام: ما على المؤمنين إلا الطاعة

وأوضح «عبد السلام» في لقاء له ببرنامج «الدنيا بخير» مع الإعلامية لمياء فهمي على قناة الحياة، أن الناس يجب أن يتبعوا ما كان يفعله النبي الكريم ليصلوا إلى الفلاح والنجاح في حياتهم، وما على المؤمنين إلا الطاعة، مضيفا أن حب الله سبحانه وتعالى أفعال وليس كلام، وهذا يظهر في اتباع سنة النبي بشكل كامل.

اتباع هدي النبي له أثر كبير في صلاح حال الأمة

وأشار إلى أن اتباع هدي النبي له أثر كبير في صلاح حال الأمة الإسلامية وأحوال الناس بشكل عام، بل إن ذلك سينعكس على تصرفات الشباب وتقدم حال الأمة والحد من المشكلات التى طرأت علينا مؤخرا.