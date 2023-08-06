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«الأوقاف» تنظم مقرأة كبار القراء في مسجد الحسين الثلاثاء

كتب:

رؤى ممدوح
11:17 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
مقرأة كبار القراء بالحسين

مقرأة كبار القراء بالحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بعد غد الثلاثاء بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

تنظيم مقرأة بمسجد الحسين

يأتي ذلك برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ عزت السيد راشد، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، وإشراف فني للشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وبحسب بيان وازرة الأوقاف، فإن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

عقد مقرأة بجامع عمرو بن العاص

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عقد مقرأة غدا الاثنين لكبار القراء المرتلة برواية حفص عن عاصم لأول مرة من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة.

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بقلم رؤى ممدوح