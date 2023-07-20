خالد الجندي يشيد بحصول مسجدي الحسين والصحابة على أول شهادة ضمان جودة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحصول مسجدي الإمام الحسين، والصحابة بشرم الشيخ، على أول شهادة في «الجودة والاعتماد في مجال الدعوة»، قائلا: «وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يقوم بمجهود كبير».

مسجد الصحابة

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائيةdmc، اليوم الخميس، أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، مؤكدًا أن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صور فيه لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

أفضل المساجد بعد الحرمين

وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أفضل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.

وأكد أن شهادتي الجودة تم منحهما من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات للتأكد من قيام المسجدين بنفس أدائهما الدعوي.