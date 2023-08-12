بعد إعلان موعد الدراسة.. أسعار الكتب الخارجية 2023-2024 لجميع الصفوف

بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد، المقرر أن يكون يوم 30 سبتمبر المقبل، باتت أسعار الكتب الخارجية 2023-2024 لجميع الصفوف، محل اهتمام أولياء الأمور والطلاب، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، انطلاقاً من دورها التعليمي.

أسعار الكتب الخارجية 2023-2024 لجميع الصفوف

جاءت أسعار الكتب الخارجية 2023-2024 لجميع الصفوف، وفق المكتبات المخصصة لبيعها في الأسواق، متنوعة حيث تبدأ من 95 إلى 130 للكتاب الواحد لطلاب الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث لنفس المرحلة.

وبالنسبة لكتب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تتراوح أسعار الكتب بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا لمختلف المواد، وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية، تشابهت أسعار الكتب مع كتب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي.

أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلة الثانوية

اختلف أسعار الكتب الخارجية لطلاب المرحلة الثانوية قليلًا عن أسعار كتب المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تتراوح الأسعار بين 130 و220 جنيهًا، كما تتنافس بعض المكتبات في عمل تخفيضات على أسعار الكتب الخارجية.

منصات تعليمية

وفي سياق متصل، وفرت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات التعليمية التي تستهدف جميع المراحل التعليمية، مثل منصة بنك المعرفة ومنصة حصص مصر، فضلاً عن بنك المعرفة المصري والذي يفيد جميع الطلاب.

توفر المنصات التعليمية شرحاً مبسطا للمقررات الدراسية وفق سياسة التعليم التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن توفيرها للعديد من الأنشطة التدريبية.