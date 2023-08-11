أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024.. «اعرف كل مادة بكام»

تعد الشهادة الإعدادية، مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأولياء الأمور، فعلى إثرها يحدد الطالب مستقبله، سواء بالالتحاق بالمرحلة الثانوية، ومن ثم دخول الجامعة، أو الالتحاق بالمدارس والدبلومات الفنية، ولذا يهتم أولياء الأمور بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، لتوفيرها لأبنائهم استعدادا للعام الدراسي.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» قائمة بأسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من الأضواء

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

اللغة العربية: 150 جنيها.

الرياضيات: 125 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

العلوم: 125 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

اللغة الانجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من الامتحان

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، من الامتحان على النحو التالي:

- كتاب الامتحان في اللغة العربية بسعر 145 جنيها، يتكون من ثلاثة أجزاء: كتاب الشرح وكتاب الامتحانات والإجابات، والمفكرة.

- كتاب الامتحان في العلوم بسعر 130 جنيها، شرح مبسط وشامل وأشكال مميزة، وكراسة التدريبات اليومية والمراجعة النهائية، ومفكرة المراجعة والإجابات.

- كتاب الامتحان في الدراسات الاجتماعية، للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسى الأول، بسعر 125 جنيها، يتكون من 4 أجزاء، وهم: كتاب الشرح وكتاب الامتحانات والإجابات، ومفكرة الامتحان، وأطلس الامتحان به أهم الصور والخرائط المقررة فى هذا الفصل الدراسي.

- كتاب الامتحان في العلوم للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول، بسعر 120 جنيها، يشمل كتاب الشرح، وكراسة التدريبات اليومية والمراجعة النهائية والمفكرة وتشمل مراجعة على كل درس بنظام سؤال وجواب.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024 من المعاصر

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، من المعاصر على النحو التالي:

- كتاب المعاصر Math للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، بسعر 265 جنيه، ويتكون من 4 أجزاء، هي الكتاب الأساسي للشرح وكتاب التمارين وكراسة التقويم المستمر، والجزء الخاص بالإجابات للتأكد من إجاباتك.

- كتاب المعاصر Science، للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسى الأول، بسعر265 جنيه، يتكون من 3 أجزاء، هم: الكتاب الأساسى للشرح وكراسة التدريبات، وكراسة الإجابات.