أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024.. اعرف المادة بكام

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يحرص الكثير من الطلاب في مختلف الفرق على شراء الكتب الخارجية التي تساعدهم على مذاكرة وفهم الدروس الخاصة بهم، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم بحل الكثير من الأسألة، ويهتم العديد من الطلاب بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024.

وأعلن عدد من الشركات المتخصصة في إنتاج الكتب الخارجية أسعار العام الدراسي الجديد، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024، وفق المواقع الرسمية الخاصة بها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024من الأضواء

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

اللغة العربية: 150 جنيها.

الرياضيات: 115 جنيها.

الدراسات الاجتماعية: 125 جنيها.

العلوم: 115 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 80 جنيها.

اللغة الانجليزية: 150 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي 2024 من الامتحان

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي 2024، من الامتحان على النحو التالي:

- كتاب الامتحان في اللغة العربية بسعر 135 جنيها، يتكون من ثلاثة أجزاء: كتاب الشرح وكتاب الامتحانات والإجابات، والمفكرة.

- كتاب الامتحان في العلوم بسعر 120 جنيها، شرح مبسط وشامل وأشكال مميزة، وكراسة التدريبات اليومية والمراجعة النهائية، ومفكرة المراجعة والإجابات.