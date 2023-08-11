أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024.. إليك التفاصيل

مرحلة تعليمية جديدة يخوضها طلاب الصف الأول الثانوي، تتطلب منهم التدريب والاستعداد على المذاكرة الجادة التي تؤهلهم فيما بعد لكليات القمة، لذا يهتم الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» قائمة بأسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024، من دور النشر التي يفضلها الطلاب.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024 من المعاصر

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024، من المعاصر على النحو التالي:

- اللغة الفرنسية، للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 139 جنيها، يتكون من 3 أجزاء، هي: كتاب الشرح والتدريبات، وكتاب الامتحانات الإلكترونية باستخدام تقنية QR Code، وامتحانات رسمية لطلاب الأزهر الشريف، ومفكرة المراجعة النهائية.

- اللغة الإنجليزية، للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسى الأول، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024 بسعر 220 جنيهاً، يتكون الكتاب من 4 أجزاء.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024 من الامتحان

أما الكتب الخارجية المتوفرة لطلاب الصف الأول الثانوي من الامتحان، تشمل المواد الأساسية، وتصدر بطبعة جديدة طبقًا لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024، وهي على النحو التالي:

كتاب الامتحان فى اللغة العربية بسعر 205 جنيهات.

كتاب الامتحان فى الجغرافيا بسعر 115 جنيها.

كتاب الامتحان فى التاريخ بسعر 120 جنيها.

كتاب الامتحان فى الفلسفة بسعر 105 جنيهات.

كتاب الامتحان فى الأحياء بسعر 130جنيها.

كتاب الامتحان فى الفيزياء بسعر 135 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024 من الأضواء

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

اللغة العربية: 170 جنيها.

التاريخ: 115 جنيها.

الجغرافيا: 115 جنيها.

اللغة العربية: 170 جنيها.

التربية الدينية الإسلامية: 85 جنيها.

اللغة الإنجليزية بسعر: 220 جنيها.