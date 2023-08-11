أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024.. استعد لسنة المستقبل

سنة دراسية مهمة تؤهل الطلاب إلى مستقبل يخططون له ويحلمون بالوصول إليه، يهتم طلاب الصف الثاني الثانوي أن يكتسبوا المزيد من المعارف والمهارات خلال هذه السنة للتأهل للسنة الأهم، كما يتطلعون هم وأولياء أمورهم لمعرفة أسعار الكتب الخارجية أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024، وفقا لما أعلنته دور النشر المتخصصة في طباعة الكتب الدراسية الخارجية، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024 من المعاصر

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024، من المعاصر على النحو التالي:

- اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوي، الفصل الدراسى الأول، طبقاً لأحدث تعديلات كتاب الوزارة 2024، بسعر 220 جنيها، يوجد به تدريبات للأزهر الشريف وطلاب الدمج.

- اللغة الفرنسية، للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 149جنيها يتكون من ثلاثة أجزاء، وامتحانات رسمية للثانوي العام متبوعة بامتحانات رسمية خاصة بطلاب الأزهر الشريف.

- كتاب المعاصر في تطبيقات الرياضيات، للصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الفصل الدراسي الأول بسعر 140 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024 من الامتحان

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024، من الامتحان على النحو التالي:

- كتاب الامتحان في مادة الفيزياء للصف الثانى الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 145 جنيها.

- كتاب الامتحان في الفلسفة والحياة، للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول بسعر 115 جنيها.

- كتاب الامتحان في علم النفس والاجتماع، الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 125 جنيها.

- كتاب الامتحان في علم اللغة العربية، الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 205 جنيهات.

- كتاب الامتحان في الجغرافيا، الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 125 جنيها.

- كتاب الامتحان في التاريخ، الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 125 جنيها.

- كتاب الامتحان في الأحياء، الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 140 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي 2024 من الأضواء

وجاءت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي 2024، من الأضواء على النحو التالي:

- اللغة العربية: 170 جنيها.

- التاريخ: 115 جنيها.

- الجغرافيا: 115 جنيها.

- التربية الدينية الإسلامية: 85 جنيها.

- اللغة الإنجليزية: 220 جنيها.