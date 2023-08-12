تحرير 14 محضرا ضد تجار سجائر وبدالي تموين خلال أسبوع في بني سويف

كشف تقرير صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن جهود مديرية التموين خلال أسبوع، بالتعاون مع الجهات الرقابية من مباحث التموين والطب البيطري والصحة وغيرها.

تحرير 7 محاضر ضد تجار للسجائر والدخان في بني سويف

وكشف التقرير عن تحرير 7 محاضر، للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها المديرية على مدار اسبوع.

تحرير 7 محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

كما كشف التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 3 محاضر ضد 3 بدالين تموين، لعدم حصولهم على شهادات صحية، و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة على المنشأت التجارية

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري .

محافظ بني سويف يستعرض التقرير الأسبوعي لمديرية التموين

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 12 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.