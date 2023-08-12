لجان مكبرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات مطروح

گلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وكيل المديرية الدكتور إسلام عساف بالمرور ومتابعة سير العمل بمستشفيات الخط الشرقي، يرافقه كل من الدكتور سعيد مختار للمرور على مستشفى الضبعة المركزي والدكتور أحمد عماد للمرور على مستشفى الحمام المركزي ومنافذ تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة من خلال لجان مكبرة للمرور على جميع المستشفيات وإجراء تفتيش مفاجئ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات، وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

يأتى ذلك، اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، ومتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

تشكيل لجان

كما شكل وكيل وزارة الصحة لجانا مكبرة للمرور على مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى التوليد والصحة الانجابية للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجى والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة والمهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية وأعضاء من جميع الادارات الفنية بالمديرية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضى المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة ونظام الإحالة بها.

كما قامت بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ‏وتأكدت اللجنة من توافر المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الاقبال الشديد على المحافظة وتحسبا لأى طارئ.

التفتيش على مستشفى الأطفال والتوليد وسيوة

كما قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور مبروك سعيد عضو إدارة الطب العلاجي وأعضاء من جميع الادارات الفنية بالمديرية للمرور على مستشفى الأطفال ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، كما توجهت لجنة برئاسة الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية للمرور على الإدارة الصحية بسيوة.