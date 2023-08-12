خبير عقاري: منظومة الرقم القومي للمنشآت للحفاظ على الثروة العقارية

وصف المهندس رامي فارس، الخبير في مجال التطوير العقاري، قرار تفعيل منظومة الرقم القومي لكل عقار، بأنه خطوة جادة من جانب الحكومة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر، والتعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي.

الرقم الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي

وقال خبير التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تفعيل الرقم القومي الموحد يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي للعقارات، مشيراً إلى أن توحيد العقارات على مستوي الجمهورية، يساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية في مصر.

تابع المهندس رامي فارس قائلاً إن «القرار صائب، وجاء في وقت مناسب من قبل مجلس الوزراء، من أجل حصر الثروة العقارية في مصر، التي تتجاوز عشرات المليارات»، مؤكداً أنها «خطوة جادة من الحكومة للقضاء على النصب العقاري، وظاهرة تسقيع العقارات».

دعم منظومة تصدير العقار المصري للخارج

واعتبر أن هذه الخطوة تأخرت لبعض الوقت، خاصةً بعد دخول مصر عصر الرقمنة والشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة، التي تتيح تطبيق هذ المقترح حالياً، وفي ظل خطوة الحكومة في السابق للتصالح على المخالفات للعقارات المخالفة.

واتفق المطور العقاري مع تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد العقارات، باعتبار أنه يصب بشكل كبير في مصلحة القطاع العقاري، خاصةً منظومة تصدير العقار المصري للخارج، في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة العملاقة، التي تم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن التى تم تخطيطها بشكل منظم وحديث.