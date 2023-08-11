تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة»، يشغل الآلاف من الطلاب والطالبات في شتى أنحاء محافظات مصر، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لما تمثله الكلية ودراستها، من أهمية كبيرة في الوقت الحاضر، كونها تخلق فرصًا جديدة في مجالات سوق العمل.

وتستعرض «الوطن»، تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة»، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

جاء تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة»، وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، في العام الماضي كالتالي:

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة دمنهور 343 درجة.

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج 367.0 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 338 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة طنطا 337 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 338 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 330 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي بجامعة الأقصر 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي الزقازيق 336 درجة.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي علوم

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة كفر الشيخ 366 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 361 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة المنوفية 360 درجة.

- تنسق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة بنها 360 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة 359 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 357 درجة

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 358 درجة.

وجاءت كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة»، في 13 كلية في الجامعات الحكومية، إضافة إلى 3 جامعات خاصة، وهي كالتالي:

«كفر الشيخ، حلوان، دمهنور، الزقازيق، سوهاج، الأقصر، القاهرة، طنطا، المنوفية، بنها، مطروح، جنوب الوادي، السادات»، والجامعات الخاصة هي «فاروس، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثة».