مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات 2023 لطلاب علوم ورياضة

تحتل مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة»، مساحة كبيرة لدى طلاب الثانوية العامة، الراغبين في اقتحام هذا المجال الجديد المرغوب فيه بصورة كبيرة في سوق العمل، خصوصًا بعدما أصبح متوفرًا في العديد من الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، وانخفاض مصروفاته الدراسية، فضلًا عن احتوائه على عدة أقسام مميزة.

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 لطلاب «علوم ورياضة».

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات 2023

تتراوح مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات لعام 2023 علمي علوم وعلمي رياضة، بين 330 وحتى 366 درجة، وفقًا لتنسيق الثانوية العامة العام الماضي، حيث يختلف التنسيق من جامعة إلى أخرى.

كلية الذكاء الاصطناعي وأقسامها

وتضم كليات الذكاء الاصطناعي العديد من الأقسام المميزة أبرزها:

الروبوتات والآلات الذكية.

تعلم الآلة واسترجاع المعلومات.

تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

علوم البيانات.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي؟

تبلغ مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية في أول عام دراسي نحو 770 جنيهًا للساعة المعتمدة، بالإضافة إلى 1800 جنيهًا رسوم إدارية في العام، بينما يشترط أن يجتاز الطالب 144 ساعة معتمدة بنجاح ليحصل على البكالوريوس.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي خاص؟

وفيما يخص مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي خاص فإنّها تتراوح بين 42 وحتى 80 ألف جنيهًا للعام الدراسي الواحد، حيث تختلف المصاريف من جامعة لأخرى.

كم نسبة القبول في تخصص الذكاء الاصطناعي؟

ويتطلب القبول في تخصص الذكاء الاصطناعي عدة شروط أبرزها الحصول على درجات مرتفعة في مادتي الفيزياء والرياضيات.

هل خريج كلية الذكاء الاصطناعي مهندس؟

ويسمى خريج كلية الذكاء الاصطناعي مهندس برمجة أو أخصائي ذكاء اصطناعي، حيث تعد هندسة الذكاء الاصطناعي فرع من فروع الهندسة.

كم راتب مهندس الذكاء الاصطناعي في مصر؟

ويتراوح راتب مهندس الذكاء الاصطناعي في مصر بين 4790 وحتى 15 ألفًا و100 جنيهًا، بينما يكون متوسط الرواتب نحو 9240 جنيهًا.

ما هي مجالات عمل الذكاء الاصطناعي؟

وتتعدد مجالات عمل الذكاء الاصطناعي أبرزها الاختصاص في البرمجة، وتحليل النظم وتصميمها، والإشراف على أعمال الكومبيوتر والروبوتات، والاختصاص فيقاوعد البيانات، والتعليم، وهندسة الكومبيوتر، والتعلم الآلي.