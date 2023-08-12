لطلاب الثانوية العامة.. أرخص كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الأهلية والخاصة

كشفت الجامعات عن مصاريف الدراسة بها سواء الأهلية أو الخاصة، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة وترقب طلاب الثانوية العامة 2023 لأرخص كليات العلاج الطبيعي في مختلف المحافظات.

أرخص كليات العلاج الطبيعي في الجامعات الأهلية والخاصة

وحددت الجامعات الخاصة في بيان لها مصاريف الدراسة في كليات العلاج الطبيعي بمختلف المحافظات والجامعات وهي:

- كلية العلاج الطبيعي في الجامعة الحديثة MIT 2023 بـ 75 ألف جنيه، وتأتي مصاريف التيرم الواحد بـ 37450 جنيها.

- كلية العلاج الطبيعي بجامعة 6 أكتوبر 2023 بـ 75 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأهرام الكندية 2023 بـ 80 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي بجامعة النهضة بـ 91 ألف جنيه، وجاءت مصاريف التيرم الواحد بـ45712

- كلية العلاج الطبيعي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بـ 140300 جنيه

أرخص كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية

وأوضحت الجامعات الأهلية في بيان لها مصاريف الدراسة في كليات العلاج الطبيعي في مختلف المحافظات والتي جاءت كالآتي:

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة الجديدة بـ63 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة جنوب الوادي الأهلية بـ65 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الجلالة الأهلية بـ70 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الإسماعيلية بـ 90 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة بنها 95 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية والخاصة

وحددت الجامعات الأهلية والخاصة في بيان الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلاج الطبيعي بهم من قبل طلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقه الترشيح الخاصة بالتنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية للطالب