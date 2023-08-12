موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. مفاجأة في القطاع الطبي

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، عن الموعد المتوقع للكشف عن تنسيق الجامعات الخاصة 2023 لمختلف الكليات، والحدود الدنيا لها وموعد فتح باب التسجيل بمختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان، والتي يقرها المجلس، موضحة أن الجامعات بمختلف المحافظات تواصل استعداداتها لأعمال التنسيق واستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023: انخفاض الحدود الدنيا

أضافت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقعات بعد تحليل المجمع التكراري وشرائح مجاميع نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، تشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة 2023 لغالبية الكليات، خاصة القطاع الطبي، موضحة أن «الأعلى للجامعات» هو المنوط بوضع الحدود الدنيا وفقاً لمعطيات ودراسات تتم على أرض الواقع.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2023، خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر بعد غد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.