أرخص كليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العام

كشفت الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات عن مصاريف كليات طب الأسنان، وهو ما إتاح لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم التعرف على أرخص كليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية والخاصة، والاوراق اللأزمة للتقديم.

أرخص كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية والخاصة

حددت الجامعات الأهلية في بيانات صادرت عنها، أسعار كلية طب الأسنان بمختلف المحافظات بما يتيح التعرف على أرخص كليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية، وجاءت كالآتي:

- كلية طب الفم والأسنان بجامعة بني سويف بـ 70 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان في جامعة أسيوط بـ 75 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان في جامعة المنصورة الأهلية بـ 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان في جامعة المنصورة الجديدة بـ 97 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان في جامعة الإسماعيلية الأهلية بـ 105 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان في جامعة بنها الأهلية بـ 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة بـ 107 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية الأهلية بـ 130 ألف جنيه.

أرخص كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة

حددت الجامعات الخاصة في بيانات صادرة عنها، أسعار مختلف كليات طب الأسنان، وجاءت أرخص الأسعار بكليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة كالاتي:

- كلية طب الأسنان في جامعة 6 أكتوبر بـ 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان الجامعة الحديثة MTI 2023 بـ 109 آلاف جنيه، وتبلغ مصاريف الترم الأول 54 ألف و450 جنيه.

- كلية الأسنان في جامعة بالأهرام الكندية بـ 135 ألف جنيه.

- كلية الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 145 ألف جنيه.

- كلية الأسنان في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بـ 200 ألف جنيه.

-كلية الأسنان في جامعة مصر الدولية التيرم الأول بـ 100 ألف و625 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية والخاصة

يوجد عدة أوراق علي طلاب الثانوية العامة تقديمها للالتحاق بكلية طب الأسنان، وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- صور شخصية.