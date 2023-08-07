مراجعة الاستعدادات النهائية لافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنهور بكفر الشيخ

تابعت لجنة مشتركة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وإدارة دسوق الصحية، والجهاز المركزي للمحاسبات، الأجهزة بقسم العلاج الطبيعي بوحدة سنهور التابعة لإدارة دسوق الصحية، استعدادًا لافتتاح القسم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وتشكلت اللجنة من الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية، ومنسق مبادرة «100 يوم صحة»، والدكتورة هبة رزق، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة منال المنوفي، مدير إدارة دسوق الصحية، والدكتورة مها صبري، مساعد مدير الرعاية الأساسية، ومحمد عيسى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ.

إجراء مراجعة للأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي

وتوجهت اللجنة إلى وحدة سنهور التابعة للإدارة الصحية بدسوق، لإجراء مراجعة للأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي، وتحديد ما يلزم من أجهزة استعدادًا لافتتاح القسم، كما تم المرور على الوحدة للتأكد من مدى تفعيل خدمات مبادرة «100 يوم صحة» وتفعيل جميع المبادرات الرئاسية بالوحدة، وتم أيضًا التأكد من جودة الخدمات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال الحملة.

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالشكر لأهالي قرية سنهور، بمركز دسوق، لدورهم الفعال ومشاركتهم المجتمعية، مشيرةً إلي أنّ الهدف الرئيسي من أعمال التطوير هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.