ضبط مصنع كراسات وكشاكيل مخالف في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وعدم السماح بالتلاعب في أي منتجات خاصة بالبيع للمواطنين.

ضبط مصنع كراسات وكشاكيل

وأوضح«القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة شنت حملة مكبرة بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد مصانع الكراسات والكشاكيل وذلك لحيازته منتجات ورقية نهائية غير مكتملة البيانات و تم تحريز الأتي:

- 250 روزمة كراسات × 6 كراسة 100 ورقة

- 300 روزمة كراسات × 10 كراسة 60 ورقة

- 320 روزمة كراسات × 15 كراسة 40 ورقة

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

سجائر مجهولة المصدر

كما أضاف قيام إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة و إشراف الدكتورة أماني رزق رئيس الرقابة و سعد حسانين مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر كليوباترا وتحريز 8 قاروصة بإجمالي 80 علبة

- تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحريز 23 قاروصة بإجمالي 230 علبة.