تموين الإسكندرية: مصادرة 940 قاروصة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء

قال محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن مطاردة محتكري السجائر مستمرة إلى جانب حملات التموين لضبط المنتجات الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بناءاً على توجيهات من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات على مستوى الإسكندرية.

مصادرة سجائر

وأضاف «القلش»، أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له، بالاشتراك مع رقابة المديرية تحت إشراف مؤنس محمد وعضوية أحمد حسن وأحمد على مفتشي الرقابة بحملات على الأسواق والمخابز البلدية التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لحجب عن السوق وتجميع عدد 17060 علبة سجائر داخل أحد المحلات.

- تحرير محضر حجب وامتناع عن بيع السجائر ومصادرة 940 علبة سجائر

- تحرير محضر حيازة 10 كراتين كبدة مستوردة، وزن الكرتونة 20 كيلو بإجمالي 200 كيلو مجهولة المصدر.

- ضبط كرتونتين لحوم مستورده وزن الكرتونة 20 كيلو مجهولة المصدر

- تحرير عدد 5 محاضر أقامه أوكازيون بدون تصريح

- تحرير عدد 4 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

-تحرير محضرين نقص وزن

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات

-تحرير محضر عدم نظافة المخبز وأدوات العجين

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام .