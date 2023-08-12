عاجل.. فتوح يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

حسم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه بشأن اللعب للنادي الأهلي، خلال الفترة المُقبلة، بعدما ربطت العديد من التقرير الفنية مساعى القلعة الحمراء للتعاقد معه.

فتوح يحسم موقفه بشان اللعب للأهلي

وعلم « الوطن سبورت» من مصدر مُقرب من اللاعب، أن فتوح، مستقر على التجديد مع الزمالك، أو خوض تجربة احترافية خليجية، بعد انتهاء تعاده مع الأبيض بنهاية الموسم المُقبل، رافضًا فكرة الانتقال إلى الأهلي، مباشرة من الزمالك، في حالة عدم التجديد والرحيل بعد انتهاء عقده.

وأضاف المصدر:« فتوح، تم الحديث معه عن فكرة الانتقال إلى الأهلي، عن طريق بعض المُقربين، من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ولكن اللاعب أغلق بابا الانتقال إلى الأحمر، متمسكًا بالتجديد مع الزمالك، أو في حالة عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد خوض تجربة احترافية خليجية.

ويحق لـ فتوح التوقيع إلى أي نادٍ خلال يناير المُقبل، أي قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع الزمالك دون الحوصل على إذن من القلعة البيضاء، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي « فيفا».