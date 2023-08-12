«المرشدين بالبحر الأحمر»: إقبال كبير على حجز شاليهات الغردقة الصيف الجاري

تشهد مدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المصطافين لقضاء إجازة الصيف على الشواطئ والهروب من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إذ تشهد الغردقة أجواء صيفية ألطف من مثيلاتها في محافظات مصر ويبحث المواطنون على أرخص أسعار الشاليهات في الغردقة خاصة مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الشاليهات.

إقبال على شاليهات الغردقة

يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن شاليهات الغردقة تشهد إقبالا كبيرا على الحجوزات الصيف الجاري، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ذلك بسبب ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الشاليهات.

وأشار إلى أن أكثر مناطق الغردقة التي تنتشر بها شاليهات للايجار في مناطق الجونة وهاواي وعربية و الكوثر وشيراتون وسهل حشيش وطريق الأحياء والممشى السياحي وطريق القرى السياحية.

أسعار شاليهات الغردقة

كشف أحمد أشرف أحد ملاك شاليهات بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الشاليهات تختلف حسب مساحة الشاليه حيث يسع الشاليهات الصغيرة لفردين وطفلين والشاليهات الكبيرة لأربعة أفراد وطفلين ويختلف السعر حسب قرب الشاليهات من البحر.

أرخص شاليهات الغردقة

وأوضح أن أرخص أسعار الشاليهات في الغردقة تبدأ من 500 جنيه وذلك بالنسبة الشاليهات التي ترى البحر وتبعد عنه مسافة قريبة وبالنسبة الشاليهات التي لها شاطئ خاص وتقع على البحر مباشرة تبدأ من 650 جنيها للشاليهات الصغيرة وتصل إلى 1000 جنيه للشاليهات الكبيرة في اليوم الواحد.

وأضاف يحيى السيد مسؤل شاليهات بالغردقة، أن الشاليه يكون مجهزا بكافة تجهيزات بالمكيف ومعدات وأدوات المطبخ وشاشة تلفزيون وحمام خاص، لافتاً في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن موعد استلام الشاليه يكون في الساعة الحادية عشر صباحآ والمغادرة في الساعة العاشرة صباحا اليوم التالي والدفع مقدما.