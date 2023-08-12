«الهاوسكيبنج» تبدع في استقبال النزلاء.. «المناشف» كلمة السر بفنادق الغردقة

تزامنا مع إجازة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتوافد آلاف السائحين على فنادق الغردقة لقضاء الإجازة على الشواطئ، وهو ما تحاول معه الفنادق ابتكار طرق جديدة لاستقبال النزلاء والترفيه عنهم بوسائل مختلفة، من اللحظة الأولى لوصولهم الفندق وحتى التسكين في الغرف، حيث يجد السائح المفاجأة الكبرى في انتظاره.

أشكال مرعبة في غرف الفنادق

ويبدع العاملون في قسم خدمة الغرف بفنادق الغردقة في تحضير مفاجآت لاستقبال النزلاء، تتمثل في تصميم وعمل أشكال مختلفة بالمناشف بعضها قد يكون مخيفا، وأخرى تشبه القرود والدباديب والتماسيح، بالإضافة لأشكال القلوب والورود وغيرها، ضمن طرق الترحيب بنزلاء الفندق.

إبداعات اللعب بالمناشف في غرف الفنادق

وقال حسني شوقي، مسئول بأحد فنادق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قسم خدمة الغرف «الهاوسكيبنج» يبدع في عمل تقاليع جديدة بإعداد أشكال مختلفة باستخدام المناشف، قد تكون على شكل قلب أو دب او وردة على السرير أو قرد معلق أو شخص جالس على السرير في انتظارك عقب استلام غرفتك، وذلك على سبيل الدعابة.

استقبال نزلاء الفنادق بالدعابة

وأضاف محمد حمدي، مدير سياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذكرى وصول النزيل إلى الفندق في أول يوم في إجازة تظل عالقة في الأذهان، ويحرص «الهاوسكيبنج» بفنادق الغردقة على استقبال النزلاء بطريقة مرحة وفكاهية وذلك للترويح عنهم بعد طول رحلة السفر إلى الغردقة.

صيف كامل العدد في فنادق الغردقة

ومن جانبه أشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة الداخلية بفنادق الغردقة تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الوافدة إلى الغردقة، ما أدى لارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري.

وتجاوزت الإشغالات حاجز 90% في عدد من الفنادق، حيث أعلنت عدة فنادق ومنتجعات سياحية أنها كاملة العدد طوال فصل الصيف، مؤكدا أن فنادق الغردقة تلقى إقبالا كبيرا طوال شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أنه صيف كامل العدد على شواطئ الغردقة.