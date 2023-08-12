تعرف على أفضل شهادات ادخار بأعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

منذ أيام طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادات ادخار ثلاثية جديدة، وهي الشهادات التي تتميز بسعر فائدة مرتفع بنسبة تصل لـ1%، وبالتوازي مع ذلك فقد حدّث البنكان عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، حيث جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الذي سمح برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

شهادة ادخار البنك الأهلي 2023

وأعلن البنك الأهلي، عن طرحه شهادات ادخار ثلاثية ذات عائد متغير، عقب رفع الفائدة عليها بنسبة وصلت لـ1%، حتى أصبحت قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز تلك الشهادة بأن دورية الصرف، وعائدها يأتي بشكل ربع سنوي، وفي نقاط تعرف على أبرز ما يميز تلك الشهادة:

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات وتبلغ مدة الشهادة الفترة نفسها.

- أتاح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

وفي الوقت الذي طرح فيه البنك الأهلي شهادته الجديدة، طرح كذلك بنك مصر شهادة ادخار ثلاثية ذات عائد متغير منذ أيام، وذلك بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري لـ1%، حتى أصبحت قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن للمدخر صرف عوائد الشهادة بفئتين، الأولى عائد شهري، يصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، أما الثانية فتتم بعائد ربع سنوي بحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة أو مضاعفتها.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

وفي الوقت ذاته، طبق بنكا مصر والأهلي قرار رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بنسبة وصلت لـ1%، حيث جرى العمل بها من اليوم، في حين لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزءا منها إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.