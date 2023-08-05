«لو محتاج العائد مقدماً».. تفاصيل 3 شهادات ادخار تتيح فائدة تصل إلى 40%

يبحث العديد من المواطنين وعملاء البنوك المختلفة عن الشهادات الادخار ذات عائد المرتفع مع الحصول عليه مقدماً بعد شراء الشهادة، وهو الذي تتيحه عدة بنوك داخل مصر للمواطنين، لذا تستعرض «الوطن» 3 شهادات ادخار تتيحها البنوك المختلفة من خلال توفير عائد مرتفع والحصول عليه مقدماً.

شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي.. عائد 40%

يُتيح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار مدتها 3 سنوات بعملة الجنيه المصري، ونسبة الفائدة 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً، حيث يتم صرف العائد الشهادة كاملاً عند ربط الشهادة.

والحد الأدنى لإصدار الشهادة مبلغ 5 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه مصري، ولا يوجد حد أقصى للشهادة، وغير متاح كسر الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ ربطها.

شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري.. عائد 27%

كما أتاح البنك الأهلي المصري شهادة دولارية مؤخراً باسم «الأهلي فوراً»، حيث تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بعائد سنوي 9% يتم صرفه مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن إجمالي الفترة بواقع 27% من إجمالي قيمة الشهادة، كما أنها تسترد في تاريخ الاستحقاق بعملة الدولار الأمريكي، حيث إن فئات الشهادة تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة ادخار من بنك مصر.. عائد 27%

وبنك مصر أيضاً طرح مؤخراً شهادة ادخارية تحت مسمى «القمة» من خلال عائد 9% سنوياً، إذ أن عائد الشهادة يُصرف مقدماً للثلاث سنوات بنسبة 27% «تراكمي» بعملة الجنيه المصري، ومتاحة أمام المصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.