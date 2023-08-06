أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك بعد قرار «المركزي المصري»

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، طرح شهادات ادخار جديدة بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير، لتوفير مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير ومضمون.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.

الشهادة الثلاثية من بنك الكويت الوطني:

- الفائدة على الشهادة: 21%.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- دورية صرف الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك إيجي بنك:

- الفائدة على الشهادة: 21%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية من المصرف المتحد:

- الفائدة على الشهادة: 19.5%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5000 جنيه.

الشهادة الثلاثية «دايموند» من بنك كريدي أجريكول:

- الفائدة على الشهادة: 19.5%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك QNB الأهلي:

- الفائدة على الشهادة: 19.25%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف الشهادة: شهريًا.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

قرار البنك المركزي المصري الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.