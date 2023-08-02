شهادات ادخار هدايا للناجحين في الثانوية العامة من بنكي الأهلي ومصر

كثير من الأهالي يحتارون في هدايا الناجحين بالثانوية العامة، لذا يفكر البعض في شهادات الادخار بالبنوك، والتي تعطي عائدا جيدا، ما يكون لها أثر طيب في نفوس الطلاب وتساعدهم مستقبلًا.

وتقدم «الوطن» أبرز شهادات الادخار ومددها وحدودها الدنيا وعائدها الشهري، في البنكين «الأهلي ومصر» نقلًا عن موقعي البنكين.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري عددًا من شهادات الادخار المختلفة، وهي:

الشهادة البلاتينية

مدتها: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

العائد الشهري: 19%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

سعر العائد: 22% السنة الأولى، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.

الشهادة الخماسية ذات العائد البنكي

الحد الأدنى: 1000 جنيه

المدة 5 سنوات

العائد: 12.25% شهري

شهادة أمان المصريين

الحد الأدنى: 500 جنيه ومضاعفاتها، بحيث يكون الحد الأقصى 2500 جنيه مصري

المدة: 3 سنوات

الفائدة 13%

شهادة ابن مصر

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا، خلال فترة الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها معدل عائد متغير، يصرف كل شهر يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد متغير يصرف كل 3 أشهر

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.