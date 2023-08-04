أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

تتنافس البنوك لطرح أعلى شهادة ادخار لاستقطاب العملاء نحو الخدمات المميزة المتعلقة بالأوعية الادخارية، ولذلك نستعرض تفاصيل شهادات الادخار الموجودة في السوق المصرفية المطروحة من عدة بنوك بمدد مختلفة وعائد تراكمي كبير.

شهادات الادخار الدولارية من البنك الأهلي المصري

- أعلن البنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي عن توفير شهادتي ادخار دولارية وهي الأهلي بلس والأهلي فورا حيث تبلغ مدة شهادة الأهلي بلس 3 سنوات ويصل العائد الخاص بها إلى 7% بشكل سنوي كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وذلك حتي 50% من قيمتها بالجنية المصري.

تتميز شهادة الأهلي فورا بعائد سنوي يصل إلى 9% ولمدة 3 أعوام ويتم صرفه مقدما وذلك يما يعادل الجنيه المصري عن تلك الفترة بأكملها ينسبة 27%؜ من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

شهادة بنك مصر الدولارية

أعلن بنك مصر عن توفير شهادة جديدة للمواطنين تسمي إيليت يصل الحد الأدنى الخاص بها إلى 1000 دولار ولمدة 3 سنوات كما يتم صرف الفائدة ربع سنويا كما الفائدة الخاصة بالشهادة إلى 7% سنويًا.

شهادة بنك القاهرة الدولارية

طرح بنك القاهرة شهادة جديدة مقدمة للعملاء تسمى البريمو حيث يصل الحد الأدنى لربط الشهادة إلى 500 دولار وذلك لمدة 3 أعوام وبفائدة تصل إلى 5.2%؜ بشكل سنوي وتحدد أن يكون الصرف ربع سنويًا.

بنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة تسمي بالثلاثينية تصل إلى 3 سنوات وقد يصل العائد الخاص بها إلى 18.5%؜ بشكل ثابت شهريًا في حين أن العائد إلى 20%؜ ولكن سنويًا ويصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 جنيه.