عالم أزهري عبر قناة الناس: من يأخذ بالعزائم ويترك الرخص يخالف أوامر الله

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ من يحاول الأخذ بالعزائم وترك الرخص بهدف الارتقاء في الدين والعبادات يضيق على نفسه، مستشهداً بقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه».

جبر: الدين لم يأمرنا بالأخذ بالعزائم وترك الرخص

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ من أراد الأخذ بالعزائم والأخذ بالأشد وترك الرخص يخالف ما أمر به الله ورسوله، مشيراً إلى حديث النبي: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».

النبي محمد كان يأخذ بالرخص وبالعزائم

وتابع عالم الأزهر، «كان سيدنا محمد أكثر الناس اجتهاداً وعزماً في العباده – صلى الله عليه وسلم – وكان يقصر الصلاة ويجمعها في السفر وكان يفطر وأحيانا يصوم في السفر ليبين لنا أهمية الأخذ بالرخص عند الحاجة أو الأخذ بـ العزيمة عند الاستطاعة ومن أفطر في السفر أو صام، كلاهما لهما في نبي الله أسوة».