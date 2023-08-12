رامي صبري ينشر البرومو الرسمي لحفله في افتتاح موسم الكويت

روج الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في الكويت الشهر المقبل، ضمن حفلات افتتاح موسم الكويت.

ونشر رامي صبري، البرومو الدعائي للحفل معلقًا: «جمهوري الغالي في الكويت أتشرف بالغناء في حفل افتتاح موسم الكويت يوم الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأرينا للحجز عن طريق الموقع الرسمي للأرينا كويت».

آخر أعمال رامي صبري

وأطلق رامي صبري، مؤخرًا، أغنية «كعبك علي»، وحققت نجاحًا كبيرًا وإشادات الجمهور، كما احتفل مؤخرًا أيضا بإطلاق أحدث أغنياته «ملك الفرفشة» على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت مشاهدات عالية خلال الأيام الماضية، والأغنية الجديدة تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، الذي كتب الكلمات، والأغنية من ألحان رامي صبري، وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.