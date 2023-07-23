رامي صبري يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة كعبك عيلي

شوق الفنان رامي صبري، جمهوره لطرح أغنيته الجديدة «كعبك عيلي»، التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات السمعية.

رامي صبري يشوق جمهوره لأغنيته الصيفية

صبري نشر صورة بوستر الأغنية عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك وعلق عليها: «انتظروا».

كان الفنان رامي صبري، احتفل مؤخرا بعودة أغنية «يمكن خير» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد حظرها لأيامٍ قليلة، وذلك بعد الصلح مع الفنان عمرو مصطفى.

رامي صبري يحتفل بعودة يمكن خير

ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رابط الأغنية من جديد، وعلق عليه: «يمكن خير 54 مليون على يوتيوب».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع رامي صبري، بعد عودة «يمكن خير»، كما مازح أحد المتابعين، قائلًا: «أول شيء عملته بعد ما رجعت، أني نزلت الأغنية في موبايلي احتياطي لأي مشاكل مستقبلية»، فيما قال آخر: «مبروك رجوع الأغنية يا رامي».