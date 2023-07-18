رامي صبري يحتفل بعودة أغنية «يمكن خير» على يوتيوب

احتفل الفنان رامي صبري، بعودة أغنية «يمكن خير» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد حظرها لأيامٍ قليلة، وذلك بعد الصلح مع الفنان عمرو مصطفى.

ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رابط الأغنية من جديد، وعلق عليها قائلًا: «يمكن خير 54 مليون على يوتيوب».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع رامي صبري، بعد عودة «يمكن خير»، كما مازح أحد المتابعين، قائلًا: «أول شيء عملته بعد ما رجعت، أني نزلت الأغنية في موبايلي احتياطي لأي مشاكل مستقبلية»، فيما قال آخر: «مبروك رجوع الأغنية يا رامي».

كلمات أغنية يمكن خير لـ رامي صبري

وتقول كلمات أغنية يمكن خير لـ رامي صبري، «ولا وقته أننا نتحاسب.. ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب.. إيه إيه هيفيد.. على أد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني.. وماشي ماشي بعيد.. يمكن خير.. ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع.. أوام هنساك وأعيش.. واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام».