رامي صبري ينشر صورا له من داخل المسجد النبوي

نشر الفنان رامي صبري عدة صور له من داخل المسجد النبوي أثناء جلوسه لتلاوة القرآن بعد زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

رامي صبري في زيارة للمسجد النبوي

غرد صبري عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا «اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. المسجد النبوي».

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

#المسجد_النبوي pic.twitter.com/ocZZNtDMgy — Ramy Sabry (@RamySabrry) July 30, 2023

رامي صبري أعاد أغنية يمكن خير

ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رابط الأغنية من جديد، وعلق عليه: «يمكن خير 54 مليون على يوتيوب».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع رامي صبري، بعد عودة «يمكن خير»، كما مازح أحد المتابعين، قائلًا: «أول شيء عملته بعد ما رجعت، أني نزلت الأغنية في موبايلي احتياطي لأي مشاكل مستقبلية»، فيما قال آخر: «مبروك رجوع الأغنية يا رامي».