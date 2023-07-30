رامي صبري ينشر صورا له من داخل المسجد النبوي
كتب:
محمود الرفاعى
07:51 م | الأحد 30 يوليو 2023
رامي صبري
نشر الفنان رامي صبري عدة صور له من داخل المسجد النبوي أثناء جلوسه لتلاوة القرآن بعد زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية.
رامي صبري في زيارة للمسجد النبوي
غرد صبري عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا «اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. المسجد النبوي».
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.— Ramy Sabry (@RamySabrry) July 30, 2023
#المسجد_النبوي pic.twitter.com/ocZZNtDMgy
رامي صبري أعاد أغنية يمكن خير
ونشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رابط الأغنية من جديد، وعلق عليه: «يمكن خير 54 مليون على يوتيوب».
وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع رامي صبري، بعد عودة «يمكن خير»، كما مازح أحد المتابعين، قائلًا: «أول شيء عملته بعد ما رجعت، أني نزلت الأغنية في موبايلي احتياطي لأي مشاكل مستقبلية»، فيما قال آخر: «مبروك رجوع الأغنية يا رامي».