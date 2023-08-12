«إدارة شاطئ بورسعيد» تحذر المصطافين من البحر: ارتفاع الأمواج 3 أمتار

طالب إيهاب شطا مدير إدارة شاطئ بورسعيد المصطافين بعدم التعمق إلى داخل البحر، مرددا «خليكم على الشاطئ»، فقط دون التعمق إلى الغاطس، لارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

إنقاذ حالتين من الغرق

وقال إيهاب شطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى نشر منقذين بطول شاطئ بورسعيد لتأمين المصطافين اليوم الثالث منذ بداية النوة التي تمر بالمحافظات الساحلية ويعملون بكامل طاقتهم، كما تم إنقاذ حالتين من الغرق لكن المصطافين لا يتجاوبون مع المنقذين.

إنقاذ رضيع

كما أوضح مدير شاطئ بورسعيد أن بعض أولياء الأمور يتركون أبنائهم الصغار في البحر وتجرفهم التيارات المائية رغم التنبيه على المصطافين أن الأطفال مسؤولية ذويهم، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ طفل رضيع عمره سنتين من قبل منقذ كان يسجل لإحدى القنوات التلفزيونية على الشاطئ وشاهد خلال التسجيل المياه تجرف الرضيع إلى الداخل.

مصطافين ضربوا منقذ

وأبدى إيهاب شطا، أسفه من تصرفات بعض المصطافين، حيث يرفضون تنفيذ تعليمات المنقذين، والتعدي عليهم أحيانا لتحذيرهم من عدم التعمق في البحر حتى لا يجرفهم التيار، معلنا عن رفع الرايات السوداء لتحذير للمصطافين، خاصة مع بعد العصر وزيادة شدة الرياح.

وأوضح أنه يتابع مع غرفة عمليات المحافظة وبدورها هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ونشاط الرياح على مدار الساعة.