باحث أمريكي: فريق الإنقاذ المصري أول من دخل الأراضي السورية بعد الزلزال

أكد الكاتب والباحث الأمريكي الدكتور توفيق حبيب أن أضرار زلزال تركيا وسوريا، ستكون في التوابع والمآسي التي ستحدث فيما بعد من انهيار نفسي لبعض العائلات والأطفال ومرور البعض بظروف نفسية نتيجة الزلزال بالإضافة لانتشار أوبئة ومشاكل معتبرًا أنها قضية عالمية ولا تخص سوريا وتركيا وحدهم.

المشكلة كانت في الوصول لسوريا بسبب انعزالها وصعوبة الوصول إليها

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بتشو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنه وسط هذه المأساة كان هناك اتجاه إنساني رغم أن السياسة لعبت دورًا بسبب قانون منع وصول المساعدات لسوريا، مشيرًا أنهم تراجعوا عن هذا القانون بسبب ضغط الحكومات الغربية باعتباره قانون غير انساني.

وأشار أن المشكلة كانت في الوصول لسوريا بسبب انعزالها وصعوبة الوصول إليها بعكس تركيا لافتًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي مازال موجودا في سوريا.

بعض الأجانب خافو من دخول سوريا لإنقاذ المناطق المنكوبة

وأشاد حميد بفريق الإنقاذ المصري والذي يعتبر أول فريق إغاثة أجنبي يصل لسوريا في الوقت الذي خاف فيه بعض الأجانب من دخول سوريا لإنقاذ المناطق المنكوبة.

وشدد على أن وجود تنظيم ذو أخلاق خسيسة مثل داعش يعطل أعمال الإغاثة في الوقت الذي مازال تنظيم داعش يرتكب فيه جرائم قتل المدنيين في ريف دمشق.