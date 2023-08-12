عضو «الأعلى للثقافة»: يجب استثمار طاقات الشباب والدفع بهم بالمواقع القيادية

هنأ الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الشباب بمناسبة اليوم الدولي وهي مناسبة دولية تسعى لتعزيز قدرات الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة بفاعلية وخدمة مجتمعاتهم وتحقيق التغيير الإيجابي الذي نصبو إليه.

مصر بلد شابة

وقال الملاح في بيان، إن البشرية تعتمد على طاقة الشباب في كل مكان وعلى أفكاره ومساهمته في الأنشطة المختلفة، مؤكدا أن مصر بلد شابة فطبقا للإحصائيات هناك حوالي 40% من تعداد سكان مصر من الشباب، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من طاقات الشباب بالشكل الأمثل في الإعمار والتنمية.

أطفال الأمس وقوة المستقبل

وأضاف قائلا: «الشباب هم أطفال الأمس وعماد الحاضر وقوة المستقبل» ورحب الملاح بجهود الدولة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم والدفع بهم في المواقع القيادية المخلتفة خاصة وأن دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري قد منح العديد من المزايا للشباب منها المادة 82 والمادة 180الخاصة بتخصيص مقاعد للشباب في المحليات، مطالبا الشباب بضرورة استثمار الفرص المتاحة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030