أماكن بيوت التطوع التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.. خدمة تستثمر طاقات الشباب

«بيت التطوع» هو أحد الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم وقدراتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى الآخرين، ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعوية مباشرة للشباب الجامعي بشأن كافة أنواع المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع مستخدماً فى ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المستمرة لجذب الشباب وتقديم المعلومة الصحيحة عن المشكلة بطرق مبتكرة وتتناسب مع قدرات الشباب المتجددة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أنشطة وأماكن بيوت التطوع التابعة لـ«صندوق مكافحة الإدمان»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أنشطة بيوت التطوع التابعة لـ«صندوق مكافحة الإدمان»

- إطلاق مبادرات لرفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح الشائعات المغلوطة.

- تنظيم مسابقات ثقافية وورش عمل للأعمال اليدوية والفنية.

- عقد ندوات بالتعاون مع مختلف كليات الجامعة.

- استقبال الطلاب راغبي التطوع بالصندوق داخل الجامعة.

- تنظيم أنشطة ثقافية موجهة للشباب لتنمية المهارات الحياتية لديهم وحثهم على التطوع.

أماكن بيوت التطوع التابعة لـ «صندوق مكافحة الإدمان»

- جامعة القاهرة.

- جامعة حلوان.

- جامعة سوهاج.

- جامعة جنوب الوادي.

- جامعة الزقازيق.

وظائف «صندوق مكافحة الإدمان» الشاغرة

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أعلن خلال الأيام الماضية، عن 280 وظيفة شاغرة، بنظام عقود العمل محددة المدة، بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة، مؤكدا على أن آخر موعد للتقدم لهذه الوظائف 10 أغسطس المقبل.