«الفنون التشكيلية» تنظم ورشا متنوعة في بورسعيد بمناسبة اليوم العالمي للشباب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، تنفيذ ورشة فنية للشباب في مجالات مختلفة «الرسم، شغل على قماش الجينز، اكسسوارات»، السبت المقبل، في متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ويقدّم قطاع الفنون التشكيلية، عروض أفلام للاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب، بمركز سينما الحضارة، وهي عبارة عن 4 أفلام للمخرج محمد نادر، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، في قاعة السينما، وهي «الساعة 9، ودعاء، وما قدرش، وآخر مرة»، يليه ندوة لمناقشة الأفلام.

يذكر أنّ قطاع الفنون التشكيلية، نظم عددا من الورش الفنية في المواقع التابعة له، وبينها ورشة للحرف للأطفال في متحف راتب صديق، وورشة أخرى بمركز محمود مختار، وورشة المسرح بمركز رامتان الثقافي ضمن الأنشطة الصيفية للموقع.