مصر تطلق أول وثيقة معاش دولارية للمصريين في الخارج

تستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، لتوفير تأمين للمواطنين بالخارج في بعض الأمور المتعلقة بالعودة إلى مصر، في حالات مثل المرض أو الوفاة.

طرح الشهادة من قبل شركة تأمين حكومية

ومن المقرر أن تٌعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل إطلاق «أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج»، وذلك من خلال مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

ومن المتوقع أن توفر وثيقة المعاش الدولارية للمصريين بالخارج، تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة، في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة.

عدد المصريين بالخارج يتجاوز 9.5 مليون مواطن

وتبلغ أعداد المصريين في الخارج، بحسب البيانات المسجلة، نحو 9.5 مليون مواطن، غير أن وزارة الهجرة أكدت أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، والذين يميلون لعدم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات في الخارج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي إطلاق أول وثيقة معاش دولارية للمصريين في الخارج، بعد إطلاق وثيقة تأمين رعاية المسافر، التي تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويتم إصدار وثيقة تأمين رعاية المسافر، لكل جواز سفر مصري، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة، التي قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين.