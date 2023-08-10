طرح البوستر الرسمي لفيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "العميل صفر"، للفنان أكرم حسني، البوستر الرسمي للعمل، في ضوء الحملة الترويجية للمشروع، تمهيدًا لطرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 16 أغسطس الجاري، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023.

وظهر أكرم حسني، على بوستر فيلم العميل صفر، وهو يوجه سلاحه الناري إلى أعلى، فيما يقف جميع الأبطال خلفة، مُقيدين بالحبال بعد القبض عليه.

وروج مصطفى غريب للفيلم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه بقوله: «الخطة واو.. نازلين 16 أغسطس في جميع سينمات مصر».

أبطال وأحداث فيلم العميل صفر

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، والعمل فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.