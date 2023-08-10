رامي جمال يعلن طرح أغنية حزينة كل خميس.. يبدأ اليوم بـ«حكايتنا منهية»

أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه أغنية حزينة كل خميس، يبدأها اليوم بأغنية حكايتنا منهية.

ونشر رامي جمال صورا له وعلق عليها قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».

أغنية حكايتنا منهية

وأعلن أمس رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه أغنية حكايتنا منهية، حيث نشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: «واضح من ملامحي في الصورة كم النكد اللي جي.. يوم الخميس عكننة على الآخر».

وقبلها بيوم أعلن جمال من خلال منشور عبر إنستجرام، أن الأغنية ذات طابع حزين قائلًا: «أسبوع النكد افتكروا إني حاولت أفرفشكم وانتو اللي رفضتوا.. اللي عنده مشكلة مع اللي بيحبه يتجنب سماع أغاني الدراما بتاعتي اللي نازلة».