السمكة الضاحكة تغزو اسواق دمياط.. الكيلو منها بكام؟

وصلت مراكب الصيد البحري أمس إلى ضفاف نهر النيل بمدينة عزبة البرج بعد رحلات صيد استمرت لأسابيع في البحر الأبيض، وجاءت محملة بالخيرات من أنواع وألوان مختلفة من الأسماك، ولكن ظهر بكثرة نوع مميز من الأسماك هو سمك الشبين والذي أطلق عليه الصيادون السمكة الضاحكة نظرا لشكله الذي يشبه وجه الإنسان وهو يبتسم.

فوائد السمكة الضاحكة

يقول الدكتور أحمد محمد القزاز أخصائي التغذية العلاجية بمستشفى التخصصي بدمياط لـ«الوطن» إن بعض الأسماك تكون غنية للغاية وبها نسبة عالية من البروتين والغضاريف، والذي يفيد بشكل كبير العمود الفقري والعظام، ومن هذه الأنواع سمك الشبين والذي ينصح بتناوله لأنه يساعد في الشفاء من البواسير ويساعد على الهضم نظرا للين الغضاريف به، فالشبين ليس به أشواك ولكن غضاريف لينة.

إقبال كبير على شراء أسماك الشبين والكيلو بـ120 جنيها

ويقول علي عبدالله أحد الصيادين بعزبة البرج، إن أسماك الشبين من أنواع الأسماك التى عليها إقبال في الشراء هذه الأيام مع موسم التونة منذ بداية شهر يونيو وحتى ديسمبر، لأنه يتم صيدها بالسونار مثل التونة لأنها تعيش في أعماق البحر المتوسط وينتظرها الدمايطة من العام إلى العام وتُطهى بطرق مختلفة مثل الصيادية والفيليه والطاجن والمقلي، ولها طعم شهي وسعرها وصل في أسواق دمياط إلى 120 جنيها.