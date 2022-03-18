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الحياة تعود لبوغاز عزبة البرج.. 2800 مركب صيد تبحر بعد أسبوع من التوقف

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عبده عبد الباري
11:46 ص | الجمعة 18 مارس 2022
بوغاز عزبة البرج - صورة أرشيفية

بوغاز عزبة البرج - صورة أرشيفية

عادت الحياة مرة أخرى لبوغاز عزبة البرج شمال محافظة دمياط، اليوم الجمعة، بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب مرور البلاد بنوة الحسوم التي تسببت في زيادة سرعة الرياح والعواصف وارتفاع موج البحر، ما أعاق أعمال الصيد ومثل خطورة على حياة الصيادين وسلامة مراكبهم.

انطلاق 2800 مركب لممارسة أعمال الصيد

انطلقت، فجر اليوم، نحو 2800 مركب صيد في  بوغاز البرج، ومنها مراكب تعمل في البحر لمدة أسبوع، والأخرى تعمل لمدة أسبوعين، وهناك مراكب تعمل في المياه الدولية وتصل رحلتها ما بين شهر و40 يوما.

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وقال حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، إنه بانتهاء نوة الحسوم تنتهي النوات الشتوية الصعبة التي تعيق خروج المراكب، وبالنسبة للصيد فإن انتهاء «الحسوم» يعني انتهاء موسم الشتاء، موضحا أن غلق بوغاز عزبة البرج وتوقف المراكب عن الخروج للصيد أثر على المعروض السمكي بالأسواق، وأغلب الأسماك المعروضة كانت مخزنة بالثلاجات الموجودة بشوادر التجار الكبار. 

وأشار «الغرباوي»، في تصريح لـ «الوطن»، أنه لم يتبقَ من نوات الشتاء سوى «الشمس الكبيرة» وتبدأ اليوم وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة ورياحها شرقية، و«العجوزة» وتبدأ الأربعاء المقبل وتستمر 6 أيام وهي ممطرة ورياحها شرقية، ثم ينتهي فصل الشتاء رسميا ببدء نوة «شم النسيم» وتبدأ في 23 أبريل وهي رياح ساخنة شرقية.

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