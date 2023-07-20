«100 يوم صحة» و«قومي المرأة» بدمياط ينظمن حملات توعية وكشف على السيدات

انطلقت حملة 100 يوم صحة والتثقيف الصحي بدمياط إلى المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وذلك لانتشار وتعميم خدمات الحملة لتشمل السيدات رواد المدينة الصديقة للنساء واللاتي يستفدن من أنشطة المجلس المجانية سواء للتوعية أو ورش التمكين الاقتصادي حتى يستفدن من الخدمات الصحية المجانية التى تقدمها الحملة ضمن المبادرات الرئاسية.

المديرية تتعاون مع كل الجهات في قرى ومدن المحافظة لتعم الفائدة

تقول دكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بدمياط لـ«الوطن»، إن المديرية تتعاون مع كافة الجهات في قرى ومدن المحافظة لتعم الفائدة على الجميع ويستفيدوا من الخدمات الصحية التى تقدمها حملة 100 يوم صحة لذا فقد تم التعاون مع الشباب والرياضة وانتشرت الفرق فترتين في اليوم لتجوب مراكز الشباب في مختلف مراكز الشباب بالمحافظ.

وأضافت أن التعاون مع المجلس القومي للمرأة بدمياط أتى بثماره حيث تم انتقال فرق الحملة المتنقلة إلى مدينة عزبة البرج في مشروع مدن صديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج حتى يستفيد رواد الأنشطة من الخدمات الصحية المقدمة وتم الكشف على حوالي تقريبا 140 حالة خلال الحملة والتى شملت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان خدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة.

عقد ثلاث ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم

كما تم عقد ثلاث ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم وسوء التغذية والامراض المزمنة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وكيفية الفحص الذاتي عن أورام الثدي.

وأكدت رشوان على استمرار التعاون مع كافة الجهات لتحقيق أهداف المبادرة ولوصول الخدمة الصحية لمختلف القرى والمدن بالمحافظة.