 بدء برنامج جامعة الطفل بكليات جامعة الأقصر.. فرصة لاكتشاف المواهب

انطلقت بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات، أعمال بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل داخل كليات جامعة الأقصر التي تستمر حتى الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري.

التنقيب عن المواهب والنوابغ

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن جامعة الطفل عبارة عن برنامج تبنته أكاديمية البحث العلمي بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، التي تم إطلاقها عام 2014.

علم المصريات

وقالت الدكتورة دعاء الصاوي، منسق جامعة الطفل بجامعة الأقصر، إن الدكتور حمدي محمد حسين، تفقد بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل للمستوى الأول من لمرحلة السادسة E1 بكلية الآثار، حيث تتناول التدريبات برنامج علم المصريات.

المرحلتان الخامسة والسادسة

كما تفقد رئيس جامعة الأقصر، بدء التدريبات ببرنامج جامعة الطفل المستوى الثاني للمرحلة الخامسة بكلية الحاسبات والمعلومات، مضيفا أن المرحلة السادسة خاصة بالأطفال التي تبدأ أعمارهم من 11 عامًا، والمرحلة الخامسة خاصة بالأطفال التي تبدأ أعمارهم من 12 عامًا.

بدون شروط خاصة بالمجموع

وتستهدف جامعة الطفل الأطفال من فئة 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق في مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين على البرنامج أن مثل هذه الضوابط تدفع بعض الموهوبين إلى السير في مسار خاطئ.