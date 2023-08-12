بمليون جنيه.. «العلوم والتكنولوجيا» توافق على تمويل بحث مقدم من جامعة الأقصر

وافقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، على تمويل بحث «سلاسل الكتل المرخصة لنشر البيانات الآمن فى المدن الذكية»، الذي أعده فريق من الباحثين بجامعة الأقصر على رأسهم الدكتور حسنى أحمد عباس، منسق قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بميزانية تقدر بحوالي مليون ومئتي ألف جنيه مصري.

ووقع الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حسنى أحمد عباس، الباحث الرئيسى، على التعاقد مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، لتمويل البحث، وذلك بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

شراء الأجهزة المطلوبة للعمل فى المشروع البحثي

وقال الدكتور حسنى أحمد عباس، أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الهيئة سيتم البدء فى شراء الأجهزة المطلوبة للعمل في المشروع البحثي.

وتقدم الدكتور حسني بالشكر للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على موافقته لتقديم المقترح البحثي لجهة التمويل؛ إيماناً منه بأهمية مشاركة جامعة الأقصر وكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة في المساهمة لتحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ التي تهدف إلى نهضة شاملة لبلدنا الحبيب تتماشى مع التطور التكنولوجي في العالم المحيط، مضيفاً أنه يمكن القول بالفعل أن هناك مدن مصرية عديدة تتبنى مفهوم المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها.

توفير البيئة المناسبة لإنجاز هذا المشروع

أضاف الدكتور حسنى كما أتقدم بالشكر للدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات خلال فترة التفاوض مع الهيئة، لدعمه وحماسه للمقترح البحثي وتشجيعه المستمر لفريق العمل في المشروع وحرصه على توفير البيئة المناسبة لإنجاز هذا المشروع والعمل على إزالة أي معوقات قد يواجهها فريق العمل بالمشروع.

الثورة التكنولوجية

ويقدم هذا المقترح البحثي نموذجًا لنشر البيانات ومشاركتها بين البُنى التحتية باستخدام تقنية سلاسل الكتل التي تعتبر واحدة من التقنيات الجديدة الواعدة لبناء التطبيقات الموزعة الآمنة واللامركزية، التي تتداخل مع مجالات عديدة مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية وسلسلة التوريد والنقل والتمويل، وغيرها مما جعل هذه التقنية عنصرًا حاسمًا في الثورة التكنولوجية القادمة نظرًا لمزاياها العديدة.

تقنيات برمجة جديدة

وتعتبر مشاركة أو نشر البيانات بشكل آمن من الأساسيات لنجاح المدن الذكية حيث يتطلب نموذج المدن الذكية اعتماد تقنيات برمجة جديدة للتعامل مع التحديات المتوقعة، كما تعد الخصوصية ودقة المعلومات والشفافية واللامركزية من أكثر متطلبات المدن الذكية أهمية.

يشار إلى أن هذا المشروع البحثي يتكون من خمسة أعضاء وهم: الدكتور حسنى أحمد عباس، كباحث رئيسي، والدكتور باسم عبد العاطى، كباحث مشارك، والدكتور محمود النوبي أدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، عضوًا، والدكتور حمادة أحمد إسماعيل، من كلية هندسة أسوان، عضوًا، وإبراهيم السيد إبراهيم، مدرس مساعد بكلية الحاسبات، عضواً.