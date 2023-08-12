يعد معهد ترميم الآثار بالأقصر، من المعاهد المتوسطة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويهتم الطلاب بمعرفة مصاريف معهد ترميم الآثار الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق والدراسة بها.

مصاريف معهد ترميم الآثار بالأقصر لعام 2023

تقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمدارس الصناعية فقط كل المعلومات حول مصاريف معهد ترميم الآثار الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، إذ جرى الإعلان رسميًا في العام الماضي أن معهد ترميم الآثار يضم تخصصات متنوعة وتبدأ المصاريف من 160 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لمعهد ترميم الآثار بالأقصر

1- بطاقة الترشح

2- صور شخصية

3- شهادة المؤهل

4- صور بطاقة الرقم القومي

5- شهادة الميلاد

معهد ترميم الآثار بالأقصر

وفقاً للموقع الرسمي لمعهد ترميم الآثار الأقصر، فإن معهد ترميم الآثار بالأقصر هو معهد حكومي نظام سنتين، متخصص في ترميم وصيانة الآثار، ويقبل من الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، والثانوية الصناعية فقط، إضافة إلى إمكانية التحويل من الكليات الأزهرية، ويضم ثلاثة أقسام «قسم الترميم المعماري، قسم الترميم الدقيق، قسم مقتنيات المتاحف»، ويمكن للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدًا في المعهد، الالتحاق بكليات الآثار والفنون الجميلة.