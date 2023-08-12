انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بمصنع طباعة وتغليف بالروبيكي

قررت النيابة العامة، انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي بالقاهرة، للوقوف على أسبابه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، وطلبت استدعاء صاحب المصنع لسماع أقواله حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع طباعة وتغليف بحي الأندلس في منطقة الروبيكي، ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات تمركزت في محيط البلاغ، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

فرض كردون أمني حول مكان الحريق

وجرى فرض كردون أمني حول المصنع المندلع به النيران لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة وإجراء عمليات التبريد، كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.