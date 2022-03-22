الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أدوات كهربائية شهير بـ«الروبيكي»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، لإخماد حريق مصنع الروبيكي، واستخدم رجال الإطفاء السلالم الهيدروليكية في الصعود للطابق الخامس المندلع فيه الحريق، ونجحت في السيطرة على النيران وإنقاذ العمال.

بلاغ بحريق مصنع أدوات كهربائية

ونشب مساء اليوم حريق داخل إحدى غرف مصنع شهير للأدوات الكهربائية بمنطقة «ألف فدان» بالروبيكي بمدينة بدر، وتم نقل 5 مصابين بالاختناق لمستشفى بدر العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مصنع شهير للأدوات الكهربائية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرة النيران قبل أن تمتد لمبان مجاورة، فيما أسفر الحادث عن إصابة 5 من العمال باختناقات.

إصابة طفلين في حريق بـ6 أكتوبر

أصيب طفلان شقيقان باختناق إثر حريق اندلع بشقتهما في الحي العاشر بالمجاورة السادسة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل عقار بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر، مصحوبة بسيارات الإسعاف، لنقل وإسعاف المصابين، وبالانتقال والمعاينة تبين إصابة طفلين وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وجرى فرض كردون أمني، وحصار النيران لإخمادها ومنع امتدادها للشقق المجاورة.