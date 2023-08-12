الرئيس السيسي يجدد تعيين مختار عبداللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، قرارا بتجديد تعيين اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة لفترة جديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له منذ قليل، عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة، مؤكدا أن هذه الثقة وسام فخر، وشرف يضاعف شعوره بالمسئولية وستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى الجهد ،بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع قطعت شوطا طويلا خلال السنوات القليلة الماضية على طريق التحديث والتطور والتحول إلى مؤسسة متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية.