«الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة البحر في 5 محافظات.. أبرزها الإسكندرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة البحر في 5 محافظات ساحلية أبرزها الإسكندرية ومطروح، لتكون فرصة لكافة المصطافين المتجهين إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط لقضاء وقت ممتع بعد يومين عصيبين من ارتفاع الأمواج ومنع نزول المياه، ورفع الرايات الحمراء التحذيرية حينها.

موعد تحسن حالة البحر في 5 محافظات

وبحسب البيان الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية، فإن موعد تحسن حالة البحر في 5 محافظات ساحلية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، يبدأ من غدا بهدوء نسبي عما كان عليه الوضع أمس واليوم، ما يجعلها فرصة لكافة المواطنين الذهاب إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط لقضاء أوقات صيفية مميزة.

معدل ارتفاع الأمواج على الشواطئ

ويصل ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، وهو أقل مما كان عليه الوضع أمس واليوم بنسبة 0.75 حيث كان وصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

وأكدوا على نشاط الرياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عند «العلمين ومطروح - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد» تصل سرعاته من 30 إلى 32 كيلو متر للساعة.